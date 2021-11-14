Роковая красотка в леопарде: Ханна выступила на концерте в обтягивающем платье и колготках в сетку

В последних Stories личного микроблога певица Ханна опубликовала кадры с подготовки к концерту в столице Татарстана. Примечательно, что знаменитость решила выйти на сцену леопардовом платье с рукавами-перчатками.

Ханна поддержала тренд на животных принт. Уже не первая модница шоу-бизнеса выбирает образ с анималистическим принтом. Ранее певица Ольга Бузова облачилась на отдыхе в кроп-топ и юбку-миди с леопардовыми пятнами.

А исполнительница Валерия использовала змеиный принт для своего аутфита.

Ханна, как и ее коллега Ольга Бузова, отдала предпочтение леопардовому дизайну. Артистка остановилась на платье с открытыми плечами и перчатками. Эластичное платье обтянуло соблазнительную фигуру Ханны.

Жена шоумена Пашу дополнила платье Versace массивной цепью этого же бренда и черным беретом. Также Ханна сделала яркий макияж и надела колготки в сетку.

Напомним, ранее Ханна рассказала о знакомстве с мужем Пашу. Бизнесмен Павел Курьянов увидел будущую жену на конкурсе красоты, который выиграла Ханна.

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