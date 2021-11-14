«Просто идеал»: Кети Топурия в платье-бюстье с разрезом от бедра блеснула изящными формами

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Уже 16 лет она является солисткой группы «А’Студио». Многие восхищаются не только ее голосом, но и нарядами.

Сама артистки признавалась, что следит за модой, но носит только то, что ей идет. На красных дорожках ее модно увидеть в роскошных платьях. Так же ей нравятся наряд необычного фасона. Недавно она отдохнула в Дубае, где часто наряжалась.

А в последние несколько дней Кети то играла с детьми, то готовилась к выступлению. 13 ноября Кети дала концерт в Барвихе. Она приготовила для такого случая несколько образов. В мерцающем мини-платье ее уже видели ранее.

А вот потом певица предстала в платье-бюстье с корсетом и атласной юбкой с разрезом от бедра. Элегантные босоножки на шпильке дополнили ее аутфит.

Топурия восхитила людей, которые окружали ее в этот вечер. К слову, ее поддерживала дочка Оливия, которая тож приехала на концерт. Девочка была в клетчатом платье с рукавами-фонариками.

Поклонники осыпали звезду комплиментами. «Ну какая шикарная», «Кети, какой наряд! Поражаете в самое сердце», «Фигурка просто идеал», «Какая роскошь», «Завидное декольте», «Ох, Афродита», «А можно на вас всегда смотреть?», «Вы богиня», «Надо же быть такой крутой», «Ваши образы самые крутые», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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