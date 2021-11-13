В одном стиле с подругой: Бородина в платье на запах в крапинку появилась на вечеринке Орловой

Телеведущая призналась, что у нее не было сил, но она не смогла пропустить праздник коллеги. Она выбрала романтический наряд.

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Славу ей принес проект «Дом-2». За годы работы на нем у нее появилось более 17 миллионов подписчиков в Instagram.

Более того, она зарабатывает так много, что не только себе, но и родным покупает наряды и украшения люксовых брендов. Ксения в этом году изменила свою жизни сразу после развода с Курбаном Омаровым. Она стала регулярно выходить в свет.

больше по теме Постройневшая Бородина в мерцающем топе и брюках с высокой талией устроила танцы в ресторане Телеведущая провел вечер в компании подруг.

Все лето Бородина находила время на вечеринки и караоке. Она также возила дочек на море. Теперь телеведущая участвует в «Ледниковом периоде». Она много тренируется на льду, но при этом продолжает выходить в свет.

13 ноября Ксения появилась на вечеринке Ольги Орловой, которая является ее подругой и ведущей «Дома-2». Для такого случая она облачилась в белое платье на запах в крапинку. Наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру.

Примечательно, что именинница была в похожем платье, но черного цвета в горох. застолье продлилось до ночи. Кульминацией праздника стал большой торт со свечками.

«Помните „Служебный роман“? Если на этой неделе еще кто-нибудь умрет или родится, то я не выдержу. Это про меня. Нет сил совсем. день рождения любимой подруги, но сил нет, хочу спать», — поделилась звезда.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. «И кому же такая красота достанется?!», «Ух какая», «Ваши платья очень красивые», «Несмотря на усталость, вы выглядите безупречно», «У Оли платье похоже на ваше. Подружки», «Романтичный образ, словно для свидания», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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