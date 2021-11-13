«Российского дизайнера»: Виктория Боня в платье с пайетками засветила выдающуюся грудь

Телеведущая дополнила образ роковой красотки красной помадой и стрелками на глазах.

Модель Виктория Боня выбирала наряд для вечернего променада в Монако. Знаменитость остановилась на струящемся платье с пайками цвета ночи. Смелый разрез и опасное декольте эффектно продемонстрировали соблазнительную фигуру Бони.

Участница шоу «Звезды в Африке» покрутилась перед зеркалом в роскошном платье. Боня поинтересовалась у поклонников по поводу своего вечернего образа.

Виктория собрала волосы в низкий пучок, а губы и глаза подчеркнула при помощи декоративной косметики. Также Боня похвалила свое платье.

«От российского дизайнера, между прочим. И буквально такой простой макияж: стрелочки, красная помада. Как вам мой сегодняшний образ?», – спросила Боня.

Виктория не могла утаить пышны грудь в черном платье с переливающимся материалом. Благодаря глубокому декольте наряда создался эффект пуш-ап. И сочные формы знаменитости зрительно казались больше, чем обычно.

Напомним, ранее Виктория Боня в лосинах и плюшевой куртке кофейного оттенка устроила модную примерку дома в Монако.

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