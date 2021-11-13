«Папины дочки»: Арзамасова в черном мини-платье и остроносых туфлях подурачилась с Мельниковой

Актрисы смогли увидеться на ледовой арене. При этом они вели себя непринужденно.

Лиза Арзамасова уже давно снимается в кино. Она предстала в роли Галины Васнецовой в сериале «Папины дочки». Потом ее копилка пополнила другими ролями. А в этом году она не только сыграла свадьбу в Ильей Авербухом, но и стала мамой.

Актриса подарила фигуристу сына Льва. Она теперь привыкает к своему новому статусу. Большую часть свободного времени звезда посвящает семье.

Примечательно, что Лиза уже вернулась в театр. Она также часто сопровождает мужа на мероприятиях. Актриса наряжает не только себя, но и наследника. Ей нравится выглядеть не только модно, но и женственно.

Накануне она побывала в гостях у своей мамы вместе малышом. Теперь Арзамасова приехала на ледовую арену, где Авербух тренирует участников «Ледникового периода».

Там она встретила коллегу Дарью Мельникову. Они вместе снимались в «Папиных дочках». На этот рах Лиза предстала в алой водолазке и черном мини-платье. Ее наряд дополнили остроносые туфли. Дарья в свою очередь позировала в лосинах и свитере с курткой. Она грациозно закинула ногу вверх и опустила.

«Теперь твоя очередь», — заявила актриса. «Нет», — отказалась жена Авербуха.

Подруги подурачились на камеру. Поклонники восхитились тем, как выглядят актрисы. Многие были рады снова видеть вместе. «Словно и не прошло столько лет», «Уже стали мамами, но выглядите так молодо», «Какие классные», «Даша как всегда, хулиганит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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