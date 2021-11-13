«Скрыто страдает Прилучный»: Агата Муцениеце в спортивном лифе и ярком костюме позировала на фотосессии

Актриса игриво продефилировала во время бэкстейджа съемки.

Исполнительница главной роли в сериале «Закрытая школа» Агата Муцениеце разместила в личном микроблога запись, в которой показала закадровую съемку новой откровенной фотосессии.

Муцениеце в насыщенном оттенке оранжевого продефилировала по лестнице и покрутилась в эротичных позах на стуле.

Агата выбрала яркий костюм с «мужского плеча». Вот только вместо брюк у актрисы были короткие шорты. Экс-жена Павла Прилучного накинула пиджак свободного кроя на спортивный лиф. А затем Муцениеце решила совсем скинуть жакет, чтобы продемонстрировать преобразившуюся фигуру.

Напомним, Агата участвует в шоу «Ледниковый период». За это время артистка успела сильно похудеть и подтянуть тело.

«Разбавим эту ледяную ленту», – заявила Агата.

Поклонники Муцениеце остались в восторге от ролика актрисы:

«Как ты прекрасно выглядишь», «Богиня!», «Где-то скрыто страдает Прилучный», «Удивительно красивая женщина».

Напомним, ранее Агата Муцениеце в парке с мехом и модных ботинках «Челси» сделала лифтолук. Артистка позировала в утепленном аутфите, в котором отправилась по делам.

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