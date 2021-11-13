«Как хороша!»: Анна Седокова выразила свою сексуальность через красную помаду и глубокое декольте

Исполнительница Анна Седокова разместила на личной странице в Instagram снимок, на котором засветила пышную грудь.
Седокова позировала в вязаном кардигане на пуговицах. Певица расстегнула пуговицы белоснежного изделия и продемонстрировала сочную грудь. Пикантный образ Анна завершила алой помадой на пухлых губках и темными тенями со стрелками на глазах.
Седокова приоткрыла рот и поднесла руку к лицу для соблазнительного селфи.
«Бог внутри нее. Она не упадет», – подписала свое сексуальное фото артистка.
Поклонники Анны остались в восторге от красоты исполнительницы. Они написали в комментариях под фото комплименты Седоковой:
«Какая же Вы красивая, Анна!», «Тут просто огонь!», «Невозможная просто», «Сногсшибательная», «Самая красивая девушка Анечка», «Секси», «Шикарная фигура у вас», «Как хороша!», «Великолепный пупсик».
Напомним, ранее Анна Седокова прокомментировала распад группы Artik и Asti. Певица рассказала, что после ухода Анны Дзюбы Артем Умрихин подавлен.
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