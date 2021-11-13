«В окружении своих любимых»: Бузова в длинной шубе с рисунком и босоножках приехала на вечеринку

Телеведущая в модном наряде появилась на празднике друга, где встретила подруг. Уже на крыльце ресторана с ней произошел конфуз.

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Она успела стать одной из самых известных персон в стране. Телеведущая не так давно провела время в Париже, а потом в Милане.

Она каждый день меняла наряды и не боялась демонстрировать ноги, хоть и поправилась минувшим летом. По возвращению в Москву на сутки артистка пропала из поля зрения, но накануне она вышла в свет.

Бузова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Она отправилась на вечеринку к другу, чтобы поздравить его с днем рождения. Телеведущая облачилась в черное мини-платье и босоножки на шпильке.

Из автомобиля она вышла в длинной черной шубе с рисунком. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Ее встретил именинник, которые закружил ее на руках. Но они упали прям на крыльце ресторана, изумив официанта.

На празднике Бузова встретила подруг. Она смогла повеселиться в компании Натальи Рудовой. Примечательно, что все выбрали наряды в черном цвете.

«Мне кажется , что наш именинник сегодня невероятно счастлив, потому-что он в окружении своих любимых, близких друзей. Да, девочки?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие адресовали ей комплименты. «Безусловно прекрасная! Сильная смелая, лучшая!», «Оля, вы отлично смотритесь как пара», «О ну просто шик», «Оля конфета, но брови съедают все твое красивое лицо», «Наряд прекрасный», — прокомментировали пост подписчики.

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