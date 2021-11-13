«Видно сразу две вещи: хвостик и характер»: Марина Кравец умилила видео с годовалой дочкой

Юмористка Марина Кравец в Instagram разместила милое видео со своей годовалой дочкой Вероникой. Девочка проявила свой характер перед мамой.

«Здравствуйте, а Ника выйдет погулять. Можно Нику?» — задала Марина Кравец вопрос дочке.

«Нет», — ответила наследница.

«Точно нельзя? Ну ладно. А сейчас можно Нику позвать?» — спросила Кравец спустя несколько секунд.

«Да», — поменяла свое мнение Вероника.

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«На этом видео видно сразу две вещи: хвостик и характер». Марина Кравец

Напомним, что дочь Веронику Марина Кравец родила в апреле прошлого года. Отцом ребенка является ее муж Аркадий Водахов.

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