Лиза Галкина в розовых леггинсах и белой тунике внимательно слушала брата про его изобретение

Восьмилетняя девочка растет не только красоткой, но и умницей.

Телеведущий и юморист Максим Галкин в сторис Instagram разместил видеозапись, на которой запечатлены его дети – Лиза и Гарри Галкины.

На кадрах Гарри Галкин показывает отцу свое изобретение – бешеный мотороллер. В это время его сестренка внимательно слушает брата. На Лизе Галкиной можно увидеть розовые леггинсы и белую тунику. На голове у девочки красивый розовый бант.

Напомним, что Лиза и Гарри Галкины ходят во второй класс Первой гимназии, которая находится недалеко от деревни Грязь.

Ребята растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные секции, учат иностранные языки. Родители не нарадуются на своих наследников.

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