«Очень сексуальная»: Анна Калашникова в платье с бахромой и глубоким декольте засветила сочные формы

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Анны Калашниковой появилась фотография с концерта группы «Океан Ельзи». Примечательно, что для мероприятия знаменитость выбрала откровенное платье с глубоким декольте.

Анна сделала высокий начес на длинные волосы и украсила зону шеи длинными серьгами и чокером. А пышную грудь артистка подчеркнула с помощью молочного платья-бюстье с серебристыми узорами и прозрачной вставкой на животе.

«Нереальный концерт! Любимые песни и невероятная харизма Святослава Вакарчука! Классно! Я выросла на песнях этой группы. И, несмотря на разные политические конфликты, искусство выше всего», – отметила Анна.

«Вау, Анечка! Какая ты красавица, самая лучшая, фигура очень сексуальная, ты прекрасна!», «Вы очень красивая», «Я думал, это Дженнифер Лопес», «Анна, ты такая уточенная, такая изысканная и красивая, я не могу тобой не восхищаться», – написали восхищенные поклонники Калашниковой.

Напомним, ранее Анна Калашникова покрасовалась в ярко-оранжевом платье с акцентом на своих сочных «апельсинках».

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