«Больше на майку похоже»: Ольга Бузова похвасталась длинными ножками в мини-платье цвета ночи

Артистка выбрала очень короткий наряд и дополнила его босоножками на каблуке-рюмочке.

Исполнительница Ольга Бузова разместила на личной странице в Instagram фото своего нового образа с черным маленьким платьем, которое эффектно подчеркнуло длинные ножки знаменитости.

Ольга облачилась в черное платье с глубоким декольте и короткой юбкой в складку. Сетчатый материал подола придал образу Бузовой больше игривости. Блондинка слегка завила свои длинные пряди и украсила зону шеи длинными серебристыми серьгами.

Особое внимание в образе Ольги приковали к себе ножки. Длинные и стройные ноги Бузова подчеркнула не только длиной мини, но и босоножками на высоких каблучках. Переливающиеся крупные стразы украсили обувь знаменитости.

«При любой непонятной ситуации надевай короткое черное платье, улыбку и красивый макияж с укладкой», – посоветовала своим поклонницам Бузова.

«Зачем такая красивая?», «Платье больше майку напоминает, но вам идет», «Шикарная», «Не могу подобрать слов, олицетворяющих твою красоту, ведь в словаре их просто не хватает», «Божественная», «Ну все при ней!», «Наша звезда!» – восхитились поклонники Ольги в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ольгу Бузову довели до слез в одном из выпусков шоу «Звезды в Африке». Участников на проекте остается все меньше, а страсти накаляются так, что достается даже ведущим шоу.

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