«Какая прелесть — выйти почистить снежок»: Башаров похвастался частным домом в Москве

Уже 16 лет актер Марат Башаров живет в частном доме в Солнцевском районе Москвы. В новом интервью 47-летний шоумен похвастался, что хоть и живет рядом с метро, но имеет возможность держать свой огород.

«Для меня важно, что можно выйти и срезать петрушки или вытащить редиску прямо с грядки. Сейчас урожай уже собрали, подготовка к зиме, — рассказал он журналу «Москвич». — А какая прелесть — выйти с утра почистить снежок? Такое здоровье, хорошо! Перед глазами чистый снег, а не слякоть в центре города, где люди снега-то и не видят. Прекрасный воздух, тишина, птички поют. Можно взять лопатку и почистить дорожки, а можно затопить баньку и после упасть в свой снежок».

Башаров отметил, что не устал от Москвы, но иногда этот город может довести любого. На вопрос, где бы жил актер, если не в столице, Марат ответил: в Крыму. Звезда кино любит этот полуостров еще со студенческих времен, когда поехал отдыхать туда с одногруппниками после съемок в «Утомленных солнцем».

Актер поделился, что когда началась пандемия и закрылись театры, он очень хотел уехать в Крым, но не сидеть дома на самоизоляции. В итоге пересилил себя и остался.

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