Анастасия Решетова хвасталась новой шубкой и засветила выдающуюся грудь в топе-бюстье

Модель выбрала молочный цвет для верхнего изделия на холодную погоду.

Среди последних Stories личного микроблога телеведущей Анастасии Решетовой появились кадры в обновке для зимнего сезона. Знаменитость презентовала экошубу и не смогла скрыть сочные груди.

Бывшая пассия музыканта Тимати обладает фигурой «песочные часы» и всячески это подчеркивает. Недавно Решетова приобрела шубку из экомеха. Анастасия поспешила поделиться новостью о покупке со своими фолловерами.

Решетова облачилась в молочную шубку с отложным воротничком, из-под которой виднелся махровый топ-бюстье сливочного цвета.

Изделие с глубоким декольте приоткрыл вид на волнующие «холмики» знаменитости. Анастасия дополнила секси-образ серебряными и золотыми кольцами.

«На самом деле тренд на экоизделия совсем недавно ворвался в модную индустрию. Но я вас уверяю, он останется на долгие годы вперед. Меня это не может не радовать», – призналась Решетова.

Напомним, ранее Анастасия Решетова похвастался длинными ногами в джинсовых шортах. Знаменитость скомбинировала их с принтованной накидкой.

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