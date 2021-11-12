Марат Башаров вспомнил, как был ограблен на съемках улыбчивым налетчиком

В одном из интервью известного актера Марата Башарова спросили, что бы он хотел изменить в москвичах. В ответ 47-летний артист вспомнил историю, которая произошла с ним не в столице. И даже не в России, а в южноафриканском городе Йоханнесбурге.

«Очень криминальный город, после десяти вечера лучше не выходить на улицу. Днем мы ехали на съемку: стоим на светофоре, водитель разговаривает через открытое окошко с чернокожим парнем, а потом просит нас выйти из машины. Говорит: «Экскьюз ми, а давайте-ка здесь на перекрестке все вместе выйдем, сейчас за нами приедет другая машина». Мы вышли, тот чувак сел в машину и уехал — мало ли, может, тачка срочно понадобилась. Но он просто отжал машину. Они мило, спокойно общались, а тот держал пистолет», — рассказал историю Башаров.

То есть вооруженный грабитель отнял машину у киношников, но и преступник, и водитель все это время мило улыбались. Причем искренне, а не натянуто, как бывает в Америке, отметил актер.

«Люди друг другу улыбаются, даже если вытаскивают кого-то с оружием из машины. Мне так хотелось бы, чтобы в Москве все больше уважали друг друга и искренне улыбались!» — цитирует Башарова журнал «Москвич».

Напомним, ранее актер рассказал, как в Праге повздорил с известным западным коллегой Лиамом Нисоном. Ходили слухи, что звезды кино устроили драку в баре, но Марат заверил, что они просто «потолкались».

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