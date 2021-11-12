Сочные «апельсинки»: Анна Калашникова в оранжевом платье с пышной юбкой не скрыла аппетитную грудь

Бывшая возлюбленная певца Прохора Шаляпина — Анна Калашникова — облачилась в струящееся платье с акцентом на тонкой талии и пышной груди и сделала эффектное фото. Снимок знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Калашникова знает, как подчеркнуть стройную фигуру. Модель обожает яркие наряды. Даже стилисты хвалят изысканные образы Анны.

Калашникова выбирает запоминающиеся аутфиты и для светских вечеринок, и для пляжной прогулки. Недавно Анна нарядилась в легкое платье ярко-оранжевого цвета. Артистка не смогла утаить сочную грудь под разлетающейся тканью.

Калашникова дополнила платье шляпкой с круглыми полями в цвет и массивными серьгами.

«Апельсинового вам настроения с солнечного пляжа Nikki Beach», — похвасталась Калашникова.

«Смотрю, и глаз радуется», «Красавица», «Анна, ты словно апельсинка! Потрясающий look», — отметили поклонники Анны.

Напомним, ранее Анна Калашникова оголила наливные груди в лазурном бикини в сочетании с разлетающейся туникой.

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