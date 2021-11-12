Сестра Нюши в бикини болотного цвета раскинулась на крупной гальке, не скрывая свои прелести

Сестра певицы Нюши синхронистка Мария Шурочкина в Instagram опубликовала кадр, на котором она лежит в купальнике болотного цвета на крупной гальке. При этом спортсменка не скрыла своих прелестей. Шурочкина призналась в любви к американскому музыканту Джими Хендриксу.
«В школе Джими приобрел привычку изображать из себя гитариста, используя швабру. Будучи нервным ребенком, он постоянно таскал швабру с собой — для спокойствия. Джими Хендрикс был левшой. А еще он сжег гитару на сцене».
Как отметила Мария Шурочкина, она в самое ближайшее время обязательно прослушает музыку Джими Хендрикса.
Напомним, что Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка. Она 11-кратная чемпионка мира.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале