«Ярко и эпатажно»: Тодоренко выбрала кожаное платье винного цвета и юбку с мехом

Телеведущая решила похвастаться свои нарядом. Образ звезды получился женственным и необычным. Его оценила стилист Алина Берри.

Регина Тодоренко успела стать популярной. Раньше она вела шоу «Орел и решка», а потом стала создавать свои проекты. Несмотря на то, что Регина замужем за Владом Топаловым и воспитывает сына, она находит время для вечеринок и светских раутах. Недавно ей удалось принять участие в «Ледниковом периоде» в качестве члена жюри.

Также Тодоренко отметилась на премии журнала Moda Topical Style Awards. Тогда она выбрала легкое платье оверсайз в стиле бэби-долл, восхитив публику. теперь телеведущая решила похвастаться ярким образом, но оставила в тайне, куда в нем отправилась.

Регина запечатлелась в кожаном платье винного цвета и юбку с узором и мехом. Ее лук дополнило крупное колье. телеведущая собрала волосы в хвост и сделала макияж в восточном стиле.

«Как вам такой эпатаж?» — написала звезда.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее наряд понравился, а другие посчитали его не самым удачным. Для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила персональный стилист Алина Берри.

«Регина Тодоренко всегда любила одеваться очень ярко и эпатажно. И этот образ тому подтверждение. Платье с ярко выраженной геометричной формой и плиссировкой — это цитаты из египетского стиля, эту же идею, кстати, продолжают стрелки. Они ставят акцент на глазах Регины, и не дают „потеряться“ на фоне такого красочного образа. А украшение в виде креста — относит нас к готике. Такое смешение стилей называется mix-match. В целом, образ смотрелся бы гармонично если бы не меховая оторочка на юбке — она выбивается из образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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