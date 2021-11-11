«Вообще не было»: Бородина в облегающих шортах похвасталась налившимся «орехом»

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она не раз вспоминала, как трудилась в проекте «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Но теперь зрители знают ее, как ведущую «Дома-2».

Ксения завоевала любовь публики. Только на ее Instagram подписано более 17 миллионов человек. Обычно она делится новостями из своей жизни. В этом году звезда стала чаще выходить в свет и веселиться, так как развелась.

Этой осенью Бородина также участвует в шоу «Ледниковый период». Теперь она регулярно тренирует на льду. Недавно телеведущая жаловалась, что все ее джинсы стали ей велики. Она сама удивилась, что ее фигура преобразилась.

Теперь звезда ТВ засняла себя в топе и облегающих трусиках-шортах. Она продемонстрировала плоский живот и стройные ноги. Потом Ксения похвасталась пятой точкой.

«Девочки, ничего я сильно не худела. Просто объем ушел и мышцы добавились. Я наоборот до проекта была меньше 45 или 46 килограммов. Хоть попа чуть-чуть появилась, а то ее раньше вообще не было», — отметила телеведущая.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что теперь у нее безупречные формы. «У вас теперь ноги — мечта», «Ну да, орешек налился», «Вообще не было объема, а теперь красота», «Вы молодец, так трудитесь», «Формы прекрасные!», С такой фигурой можно и в шортах красоваться«, «Ой, нового мужа вы быстро найдете», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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