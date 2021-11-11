Вернулась из отпуска: Кудрявцева в ультрамариновом брючном костюме покрасовалась на съемках

Телеведущая провела около двух недель в США, но теперь снова оказалась на съемках шоу «Звезды сошлись».

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении. В свое время она танцевала в коллективах у звезд. Теперь блондинка одна из самых известных телеведущей. Она не раз работала с Ксенией Собчак.

Более того, Лера уже почти 20 лет ведет «Новую волну». Поклонники с трудом поверили, что в этом году она отпраздновала 50-летие. Но ведущая уже успела стать бабушкой. У нее подрастает внук Лев.

Обычно Кудрявцева все свободное время посвящает семье. У нее подрастает дочка Мария. Но этой осенью она устроила себе спонтанный отпуск, уехав в США. Телеведущая отдохнула с друзьями в Майами.

Но 11 ноября она вернулась на работу. Блондинка покрасовалась в гримерке, облачившись в брючный костюм ультрамаринового цвета. Жакет подчеркнул ее талию. Она показала три кольца на пальце.

Наряд позже Лера сменила на костюм в фиолетовом оттенке. На этот раз она уже была в студии шоу «Звезды сошлись» вместе с Антоном Привольновым. Наряд подчеркнул ее загар. Более того, поклонники посчитали, что она постройнела.

«Лерочка, ну какая вы красотка», «Костюмы бесподобные», «Вы такая стройная! Отдых пошел на пользу», «У вас свой стиль», «Хороша всегда», «Ну вы молоды, прям куколка», «Как можно так выглядеть?», «Хочется вами любоваться», «Загорелая и посвежевшая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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