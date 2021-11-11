«Вечеринка на необитаемом острове»: Оксана Самойлова в откровенном платье позировала в объятиях Джигана

Модель выбрала для памятного вечера под звездами наряд с глубоким декольте.

Бизнесвумен Оксана Самойлова облачилась в переливающееся платье цвета электрик и засветила прелести стройной фигуры. Свежим снимком с романтического ужина знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Самойлова сообщила своим поклонникам о предстоящем семейном празднике на необитаемом острове.

Напомним, Оксана с мужем и другими родственниками отправились в морское путешествие. Большую часть отдыха семья Самойловой проводит на воде.

Однако Джиган и Оксана наконец решили насладиться вечеринкой на суше под звездным небом и на теплом песке.

«Сегодня романтический ужин на острове. Достану свое самое красивое платье», – похвасталась Самойлова.

Самойлова взяла в поездку единственное торжественное платье. Наряд модели не утаил роскошных форм Оксаны. Знаменитость дополнила платье сверкающими серьгами и чокером.

«Вечеринка на необитаемом острове посреди океана», — подписала снимок в объятиях мужа Оксана.

Напомним, ранее Оксана Самойлова рассказала о своем неожиданном похудении во время путешествия по океану. Знаменитость показала постройневшую фигуру в черном бикини с золотыми цепями.

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