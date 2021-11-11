«И в пир, и в мир»: Алсу в рубашке на узле и брюках палаццо поддержала пижамный стиль

Алсу уже давно стала звездой. Она выступала на «Евровидении» и даже пела в дуэте с Энрике Иглесиасом. Но теперь артистка уже реже выступает. Она сосредоточила внимание на семье. У Алсу подрастают трое детей — Микелла, Сафина и Рафаэль.

Певица старается быть примером для наследниц. Она всегда продумывает свои образы и славится своей элегантностью. В последнее время звезда все чаще отдает предпочтения не только платьям, но и молодежным лукам.

Не так давно Алсу предстала в джинсах и пальто с принтом. А теперь она похвасталась обновкой. Певица облачилась в шелковый костюм. Рубашка на узле и брюки палаццо подчеркнули ее тонкую талию. Артистка распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Наряд сливочного оттенка подчеркнул ее загар. Звезда не так давно вернулась из отпуска, который провела в теплых краях.

«И в пир, и в мир в любимом костюме. А вам нравится пижамный стиль?» — написала она.

Поклонники были восхищены утонченным образом. Многие одарили ее комплиментами. К слову, Лера Кудрявцева тоже не раз носила костюмы из шелка. «Шикарная ткань», «Изящная», «Шикарная фигура у вас», «Пижамный стиль для худеньких», «Красивая, просто слов нет!», «Мне такой стиль не нравится, но вам он очень идет», «Ну это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.