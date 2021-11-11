«Любовь моя!»: Кети Топурия показала подросшую дочку-первоклашку в сарафане за столом

Солистка «А’Студио» решила похвастаться тем, что ее ребенок не сидит много времени в телефоне. Девочка предстала в стильном образе.

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает в составе группы «А’Студио». Она славится своим голосом и чувством стиля. После развода с Львом Гейхманом певица долго сама воспитывала дочку Оливию.

Но в прошлом году она вышла замуж за Льва Деньгова. му она подарила сына Адама. Большая семья живет в особняке, где есть много места для игр, камин, а также детская. В этом году Топурия впервые отвела дочку в школу.

Обычно звезда редко делится семейными кадрами. Но недавно она несколько недель провела в Дубае с мужем. Певица много веселилась и меняла наряды каждый вечер. А теперь она вернулась домой и воссоединилась с дочкой. Кети показала, как девочка выглядит. Оливия сидела за столом в белой блузке и черном сарафане. Ее волосы были заплетены в две косички и собраны в хвостики.

«Любовь моя! сколько раз тебе можно смотреть в телефончик?» — спросила певица. «Один, потому что я в школе», — ответила девочка. «А если у тебя выходной? Хи-хи твой ответ», — умилилась артистка.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие также отметили, что Оливия выглядит стильно. «Какая она хорошенькая», «Очень похожа на папу», «Какой у нее наряд! Очень милая», «Такая стильная прическа», «Такая лисичка», «Безумно сладкая кроха», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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