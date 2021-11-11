Игриво оголила: Ксения Бородина приспустила лямку кроп-топа в мини-юбке на пляже

Среди последних публикаций личного микроблога экс-возлюбленной Курбана Омарова появилась фотография в соблазнительном пляжном наряде. Примечательно, что Ксения Бородина задумалась о важности QR-кодов под снимком с отдыха.

Телеведущая похвасталась загорелым телом в мини-юбке из нежно-розовой ткани в комбинации с черным лифом. Лямку кроп-топа с эффектом крупной вязки Ксения приспустила, оголив зону декольте и плечико.

Ксения оседлала велосипед, дополнив образ пестрой банданой и босоножками Chanel на плоской подошве.

«Здравствуйте, ваш QR-код, пожалуйста! Скоро во всех заведениях и аэропортах страны… Закон уже готовится, и совсем скоро QR-коды станут неотъемлемой частью нашей жизни. Ваша реакция? Может, оно и лучше? Может, меньше будем переживать, что за любимым столиком до меня сидел потенциальный зараженный, такая же ситуация и в салоне самолета», – поинтересовалась Бородина.

Напомним, ранее Ксения показала свою коллекцию обуви. Телеведущая начала с черных ботинок и сапог, а затем перешла к цветным туфлям и босоножкам.

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