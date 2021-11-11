«Ах, а она настоящая?»: Боня в облегающем платье без лифа обнажила налившийся бюст на камеру

Телеведущая примерила три откровенных наряда, которые не скрыли ее прелестей.

Виктория Боня в свое время прославилась благодаря шоу «Дом-2». После проекта она стала телеведущей, моделью, а также блогером. Светскую львицу можно увидеть на вечеринках и красных дорожках.

Уже давно Виктория живет в Монако. Там она растит дочку Анджелину, которую родила от миллиардера Алекса Смерфита. Они расстались, так и не сыграв свадьбу, но продолжают дружить.

В последнее время Виктория часто наряжается для прогулок. Она не скрывает, что любит покупать наряды. В гардеробе много брендовых вещей. Но за последнее время она поправилась.

Даже после возращения с шоу «Звезды в Африке» светская львица не перестает демонстрировать свои формы. Боня начала готовиться к Новому году. Она сначала примерила длинное платье с изящным декольте, не надев лифчик. Мерцающий наряд облегал ее изгибы.

Потом Виктория продемонстрировала платье-комбинацию. Кожаный наряд миди дополнили туфли на каблуке. Она обнажила не только ложбинку, но и рельефные икры. Наряд смотрелся на светской львице провокационно. При этом сама звезда без стеснения позировала на камеру.

Напоследок Боня покрасовалась уже в кожаном платье-футляре с роскошным декольте, которое обрамило ее округлый бюст. Этот лук подчеркнул ее бедра и стан. Поклонники были сражены тем, как она выглядит.

«Вот это грудь! Ах, а она настоящая?», «Такие сочные формы», «Очень аппетитная», «Лисьи носики торчат», «У вас красота богини», «Виктория, вы сразите всех мужчин», «С такими формами лучше голой ходить», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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