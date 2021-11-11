«Не могу догнать»: невестка Валерии показала, как 10-месячная внучка певицы бегает в ходунках

Валерия является одной из самых известных певиц в России. Она смогла не только построить карьеру, но и обрести счастье в браке с Иосифом Пригожиным. У нее также есть трое детей от прошлых отношений.

Дочка Анна пошла по стопам матери и стала певицей, а сыновья занимаются бизнесом. Арсений Шульгин недавно отпраздновал 22-летие в Дубае. Он приехал туда отдыхать с женой Лианой.

У пары подрастает дочка Селин. Малыше в новогоднюю ночь исполнится годик. А пока она осталась под присмотром родственников в Москве. Мама любит ее наряжать, а бабушка часто играет с ней, когда приезжает в гости.

На этот раз невестка Валерии поделилась трогательными кадрами. Она показала видео, на котором малышка в розовом костюме уверенно бегает в ходунках.

«Не могу догнать», — отметила няня.

Поклонники восхитились тем, как выглядит маленькая внучка звезды. Многие отметили, что Селин растет красавицей.

«Очень похожа на вашего мужа», «Такая шустрая», «Красивый ребенок», «Чудесная такая, вылитая папа», «Чудо какое маленькое», «Она просто прелесть», «Очень хорошо ходит», «Ну точно малинка», «Прелесть в сотой степени, папина копия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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