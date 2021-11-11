«Жаждем иметь такую фигуру»: Эвелина Бледанс в пляжном образе с клевером свела с ума подтянутым телом

В одной из последних публикаций личного микроблога актрисы Эвелины Бледанс появилась запись, в которой знаменитость похвасталась «поджаристой» фигурой в освежающем наряде в Турции.

Эвелина облачилась в лиф и шорты с зеленым клевером. Кроп-топ Бледанс приоткрыл вид на роскошный бюст. Артистка подчеркнула укороченным изделием с растительным притом не только зону декольте, но и рельефный пресс.

Эвелина дополнила пикантный образ накидкой с тем же клеверным притом. Актриса призналась, что ранее не ездила в Турцию осенью. Бледанс признался, что открыла для себя эту страну заново.

«Эвелина, поделитесь своими тренировками с нами. Мы тоже жаждем иметь такую фигуру», «Вы такая красивая и потрясающая», «Браво! Выглядите на все 100», «Турция красивая, а вы Эвелина прекрасны!», «Ох, как хороша! Восхитительная женщина», «Супер красивая и ухоженная девушка», «Шикарная», «Невероятная красотка», – написали поклонники Эвелины в комментариях под роликом.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс исполнила с подругой зажигательный танец в честь Всемирного дня мужчин.

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