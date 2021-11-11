Утонченность во всем: Орбакайте в брюках скинни и рубашке сделала акцент на тонких щиколотках

Певица выступила в театре, где даже спела. Публика бурно отреагировала на нее.

Кристина Орбакайте родилась в звездной семье. Она не перестает работать над своим имиджем. Дочка Аллы Пугачевой в этом году отпраздновала 50-летие. Она провела время в кругу родных и друзей.

Примечательно, что в этом году артистка большую часть времени проводит в Москве. Этой осенью она много времени находится на съемках кино, а также несколько раз выступила на сцене.

больше по теме В гостях у мамы? Орбакайте в пуховике с меховым капюшоном запечатлелась на фоне берез Певица решила поделиться новым селфи.

Примечательно, что Кристина также уже давно играет в театре. Она участвует в постановке «Двое на качелях». Накануне актриса предстала перед публикой. На репетиции она отметилась в брюках скинни и рубашке.

Блондинка держала в руках телефон и пела одну из своих песен. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки. Орбакайте смотрелась еще более стройной и высокой благодаря монохромному аутфиту.

А вот на поклон она вышла вместе с Кириллом Сафоновым. Певица предстала уже в платье-трапеции пудрового цвета. Она снова подчеркнула ноги. Многие осыпали их комплиментами. Зрители в зале встали, чтобы выразить восторг.

«Какая классная», «Ты просто прелесть», «Кристина всегда безупречна», «Всегда на высоте», «Надо же быть такой эффектной и утонченной», «Очень классные актеры», «Орбакайте просто поражает своей женственностью», «Кирилл вернулся! Это круто», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.