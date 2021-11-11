Элегантная леди: Ковальчук в силуэтном платье на запах и чалме отметилась на улицах Барселоны

Юлия Ковальчук уже давно выступает на сцене. В свое время она была солисткой группы «Блестящие». Теперь певица уже строит сольную карьеру. Она состоит в браке с Алексеем Чумаковым. У них подрастает дочка Амелия, которую супруги уже четыре года прячут от общественности.

Влюбленные не только живут в Москве в просторном доме. У них есть особняк в Испании, куда они ездят каждый год.

Примечательно, что Ковальчук следит за модой. В обычной жизни она носит не только комфортную одежду, но и часто отдает предпочтение трендовым лукам.

Жена Чумакова обладает стройной фигурой, поэтому может позволить себе носить любой наряд. На этот раз Юлия устроила фотосессию на улицах Барселоны. Она предстала в силуэтном платье на запах в полоску. Чалма в тон и лодочки дополнили образ.

«Я вот не шопоголик. Я никогда не потрачу последние деньги на новую сумочку и туфельки, но будем честными, как же я люблю красивые вещи», — отметила звезда. «Ну и естественно ко мне подошли туристы с вопросом, не Сара Джессика Паркер ли перед ними» — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие отметили, что она действительно похожа на американскую актрису. «Какой красивый образ! Очень вам идет», «Шик, блеск, красота», «Юля, шикарный образ», «Красота необыкновенная!», «Очень стильно, и вы красивая!», «Вы — наша Сара, только молодая и красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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