«Это фото прекрасно»: Подольская в бикини из треугольников засветила прелести фигуры в объятиях мужа

Наталья Подольская уже давно счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они не скрывают, что прикладывают усилия, чтобы дома царила идиллия. У пары подрастает сын Артемий, а год назад у них родился второй наследник Иван.

Несмотря на свою занятость, супруги много времени уделяют детям. Летом они постоянно возили их на море. А теперь семья приехала на отдых в Египет.

Вот уже несколько дней Наталья то позирует в легких платьях в ресторане, то наряжает сыновей в одинаковые наряды. Теперь она запечатлелась на пляже в объятиях мужа. Певица облачилась в купальник из треугольников и панамке в тон.

Она показала изящный бюст и рельефные бедра. При этом Пресняков обнимал ее за талию. Он прикрыл ее зону живота. Пара показала настоящую идиллию.

«Это фото прекрасно тем, что я закрываю живот Вове, а он — мой, а на заднем фоне — дети. Прекрасное фото», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что мама двоих детей находится в отличной форме. «Любовь, что тут скажешь! Прекрасная пара, будьте счастливы», «Очень душевно! Трогательно!», «Вы прекрасны! Оба! Чудесная пара! Глаза радуются смотреть на такую любовь», «Женщина без живота — что квартира без мебели», — прокомментировали пост подписчики.

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