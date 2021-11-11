Участница «Ранеток» рассказала о зомбировании девушек из группы их продюсером

Клавишница «Ранеток» Женя Огурцова выпустила книгу о темных тайнах девичьей рок-группы. По ее воспоминаниям, в коллективе имели место и эмоциональное насилие, и сексуальные домогательства и даже нечто вроде зомбирования участниц.

Продюсер группы Сергей Мильниченко убедил девочек, что их команда является семьей, где все проблемы можно решить внутри, не рассказывая о них даже родственникам. Евгения вспоминает, что юные музыканты были как будто под гипнозом. И от всех других «ранеток» она слышала такое же признание. Мало того, участницы следующей девичьей группы Мильниченко «Пудры» звонили ей и говорили о том же самом.

«Я не знаю, как это происходит. У него (продюсера. — Прим. авт.) в туалете я увидела книгу об искусстве манипулировать людьми. То есть человек знает, как это делать, делает это очень грамотно, — рассказала Огурцова в YouTube-шоу «Алена, блин!». — Возможно, детей действительно сложнее удержать вместе, но я уверена, что это можно сделать и без применения каких-то насильственных действий эмоционального характера».

По словам клавишницы, девушкам внушалось, что они — никто и, если решат уйти от продюсера, сразу станут никому не нужны. Руководитель группы якобы специально занижал самооценку музыкантов, чтобы они больше цеплялись за свою новую «семью». Сам себя он назвал «папа-ранетка» и ограждал своих «дочек» от всякого влияния извне. А еще в группе был «дневник месячных», где девушки сами отмечали начало и конец своих циклов. На осмотр к гинекологу они тоже, бывало, ходили вместе.

Женя согласилась с тем, что «Ранетки» были похожи на закрытую секту. Когда группу приглашали на звездные тусовки, девчонки никогда их не посещали. Все это преподносилось как забота со стороны продюсера и воспринималось девушками как должное. Лишь спустя десять лет после распада коллектива Огурцова рассказала об этих пикантных подробностях в своей книге.

Напомним, что Сергей Мильниченко некоторое время встречался с барабанщицей Лерой Козловой (это закончилось ее увольнением из группы), а затем женился на гитаристке Наташе Щелковой.

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