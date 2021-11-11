«Вот это объем»: Каменских в мини-шортах и топе с разрезом блеснула массивными бедрами

Певица засняла себя на видео в домашней обстановке.

Настя Каменских давно выступает на сцене. Она успела стать звездой в начале 2000-х годов. Теперь певица продолжает выпускать хиты. Она признавалась, что завоевывает новую аудиторию, так как теперь поет на английском языке и на испанском.

Также наряды артистки порой выглядят провокационно. Она не боится экспериментировать. А благодаря пышным формам ее часто сравнивают с американской звездой Ким Кардашьян.

Не так давно Настя отдохнула в Дубае. Там она без стеснения позировала в бикини. А недавно певица вернулась в Киев. Она наряжается для съемок, порой подчеркивая формы с помощью платьев с декольте.

Но и дома артистка выглядит не менее привлекательно. На этот раз Каменских облачилась в мини-шорты и соблазнительный топ с разрезом. Она стала танцевать в комнате, блеснув красотой фигуры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многих поразили пропорции ее тела. Настя получила большое количество комплиментов, но нашлись и те, кто ее раскритиковал.

«Ну просто богиня», «Вот это объем», «А какой животик», «Трясешь бедрами, как тигрица», «Настя, орех шире плеч», «Ну ты немаленькая девочка», «Ух, это стоит видеть», «Такой фигуре многие позавидуют», «Никакого стыда», «Есть чем трясти», — прокомментировали пост подписчики.

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