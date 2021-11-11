Олесе Железняк — 47: Тигран Кеосаян считает, что актриса еще не сыграла свою главную роль

11 ноября день рождения отмечает актриса Олеся Железняк. В 2021 году заслуженной артистке РФ исполняется 47 лет.

Свой путь в кино звезда начала с легкой, но запоминающейся трагикомедии «Ландыш серебристый». Режиссер этой картины Тигран Кеосаян вспомнил, какое впечатление на него произвела актриса при знакомстве.

«Она очень яркая, нестандартная. Это первое впечатление. При работе оказалось, что она еще глубокая и обладает огромным талантом. Его, по-моему, до сих пор не могут правильно развить. Ей еще не довелось попасть к театральному или кинорежиссеру, чтобы дать тот материал, который достоин ее таланта», — говорит режиссер.

Кеосаян еще раз поблагодарил Железняк за ту работу, и добавил, что он горд тем, что представил актрису широкой публике.

«У нее отличное чувство юмора. Она обладает потрясающим «пинг-понговым» характером — когда шутишь, и она отвечает, а не просто молчит», — рассказал постановщик ФАН.

В день рождения артистки он пожелал ей семейного счастья и качественного драматургического материала в работе.

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