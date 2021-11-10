«Очень вызывающе»: Седокова в чулках и глянцевом плаще игриво засветила прелести фигуры

Анна Седокова в свое время была ведущей, а потом стала солисткой группы «ВИА-Гра». Она стала знаменита ив скоре начала строить сольную карьеру. Певица славится своей нестандартной фигурой.

Она никогда не была обделена вниманием мужчин. Но уже год артистка состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. Он во всем ее поддерживает, поэтому звезда не перестала облачаться в пикантные наряды.

В последнее время Анна часто дразнила поклонников, демонстрируя фигуру в бикини. Она умело подчеркивает свои достоинства. На этот раз мама троих детей смогла взбудоражить подписчиков.

Певица предстала в чулках с подвязками, глянцевом плаще и туфлях-лодочках. Седокова сидела на стуле, но при этом игриво обнажила пышные бедра и «ложбинку греха».

«Аня возвращается. Прости „женщина из рекламы йогуртов“. Но мне в тебе тесно», — написала звезда.

Поклонники были поражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот она красота», «Анна, ну чулочки, это же уж слишком вызывающе», «Очень красивая», «Какая сексуальная особа», «Как вы себя подаете», «Сколько в вас привлекательности», «Подталкиваете к греху», «Соблазнительница», «Подберите слюни», — прокомментировали пост подписчики.

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