«Ангел без белья»: невестка Орбакайте в топе с глубоким декольте обнажила изящный бюст

Никита Пресняков родился в звездной семье. Одно время он жил в Нью-Йорке, но потом вернулся в Москву. А четыре года назад молодой певец женился на возлюбленной Алене Красновой. Она была его соседкой по даче.

Алла Пугачева подарила внуку квартиру, а также позволила распоряжаться домом в районе Истры. Супруги часто отдыхают за городом. Но этой осенью у сына Кристины Орбакайте много съемок, а его жена участвует в фотосессиях.

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Алена следит за фигурой. Она минувшим летом путешествовала с мужем и побывала на свадьбе друзей в Северной Осетии. После этой поездки невестка Орбакайте призналась, что поправилась.

А теперь Краснова примерила топ из итальянской ткани и лосины. Она продемонстрировала пышный бюст и плоский живот. Модель покрасовалась перед камерой, блеснув изящными изгибами фигуры.

Поклонники были восхищены тем, какая она красивая. Многие отметили, что ее фигуре можно позавидовать. «Так эстетично. Стильная и суперкрасивая», «Красивая», «Вот это фигурка», «Ангел без белья», «Хороша», «Просто сногсшибательная», «Какие стройные ножки», «Такие упругие формы», «Повезло Никите с женой», «Уровень эстетики зашкаливает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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