Сухой бассейн, ажурные обои: Рудковская запечатлелась с сыновьями в детской комнате

Жена Евгения Плющенко оделась наследников в одном стиле. Она решила показать их комнату для игр.

Яна Рудковская — известная светская львица и продюсер. Она работает со звездами и регулярно выходит в свет. Жена Евгения Плющенко не скрывает, что зарабатывает большие деньги. При этом она старается тратить гонорары разумно.

Супруги живут в просторном особняке, где есть все для комфортной жизни. Каждую комнату она обставляла по своему вкусу. У нее даже есть кровать царской семьи Романовых, которую она купила на аукционе за границей.

У Яны есть сыновья от прошлых отношений, которые живут с ней. Также она воспитывает восьмилетнего сына Александра и малыша Арсения, которому всего годик. Своим детям светская львица старается давать самое лучшее.

На этот раз она облачила их в одинаковые футболки и шорты Dior. Сама Рудковская была в шелковой пижаме. Она запечатлелась с наследниками в детской комнате.

Там были деревянные полы и ажурные обои бело-серого цвета. Телевизор стоит в комнате на сером комоде. На стеклянной полке расставлены открытки, а на стенах висят картины. Дети залезли в сухой бассейн с шариками.

Поклонники восхитились тем, как выглядит детская комната. Многие также отметили, что дети Рудковской подросли. «Какие хорошенькие сыночки!», «Теплое семейное фото», «Какая у вас интересная комната», «Очень стильно выглядит, даже игрушечный бассейн не яркий», «Какие шикарные фото», «Как они быстро растут», «Как же уютно у вас», «Комод классный», — стали писать пользователи Сети.

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