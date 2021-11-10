Среди пампасной травы: Федорова в пудровом костюме с прямыми брюками позировала на природе

Телеведущая поделилась кадром из отпуска, который восхитил многих ее подписчиков.

Оксана Федорова почти 20 лет назад стала обладательницей короны и титула «Мисс Вселенная». И даже спустя годы она не перестает восхищать публику своей стройной фигурой и моложавым видом.

Но модель и телеведущая тщательно подбирает себе наряды, предпочитая выглядеть женственно и сдержанно. Она добавляет цвета и гламура, только когда отправляется на светские мероприятия.

На этот раз Оксана съездила на Кипр. Там она успела принять участие в фотосессии. Телеведущая также выступила на праздничном концерте. Зрители увидели ее в мерцающем вечернем платье, а также наряде с перьями.

А вот для простой прогулки Федорова облачилась в более комфортный, но элегантный аутфит. Она запечатлелась на фоне высокой пампасной травы в пудровом костюме прямого кроя и кедах.

Поклонники восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. Многие отметили, что наряд визуально сделал ее моложе. «Ты же такая шикарная», «Сразу видно покорительницу мира», «Какой у вас красивый костюм», «Очень молодо выглядите», «Сложно поверить, что вам уже 43 года», «Такая маленькая и хрупкая на фоне этих зарослей», — стали писать пользователи Сети.

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