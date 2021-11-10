Совсем прозрачное? Нетребко в платье-балахоне с перьями и туфельках на шпильке вышла на сцену

Оперная дива преобразилась для нового проекта, который представит в «Дойче Граммофон».

Анна Нетребко уже давно выступает на сцене. Она является одной из самых известных оперных артистов в мире. Несмотря на пандемию, выступления звезды расписаны на годы вперед. Но порой даже она вынуждена устраивать себе каникулы.

Если в начале осени певица выступала в России и даже отпраздновала юбилей на сцене Кремля, то теперь она наслаждается отдыхом в США.

Обычно Анна живет в Вене, но у нее также есть квартира в Нью-Йорке. Уже несколько недель она не выходила на сцену. При этом артистка поддержала мужа Юсифа Эйвазова, который выступил в Метрополитен-Опере. А на днях она развеялась с друзьями, устроив русскую вечеринку в небоскребе.

Нетребко славится своим чувством стиля. Даже для прогулок она выбирает элегантные и порой яркие луки. На этот раз звезда поделилась кадрами, на которых позирует на сцене.

Эти кадры были сделаны для нового проекта, который она скоро представит в «Дойче Граммофон». Анна облачилась в платье-балахон оттенка фуксии с желтыми перьями. Объемный наряд дополнила шапочка. А вот ее тонкие щиколотки подчеркнули туфельки на шпильке.

Поклонники были восхищены образом дивы. Она получила много комплиментов. К слову, оттенки красного, включая розовый, ранее считались царскими цветами. «Любимый божественный голос. Нереальное исполнение», «Как это божественно прекрасно, Анна!», «Волшебное… воздушное… легкое», «В музыке все: голос, поза, жест, движение пальцев. Анна, вы воплощение света», — прокомментировали пост подписчики.

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