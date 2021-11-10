«Ох и фигурка! Это шик»: Подольская прикрыла изящные формы в бикини кружевным халатиком

Наталья Подольская трепетно относится к своей семье. Ее брак с Владимиром Пресняковым длится уже 11 лет. Певица старается хорошо выглядеть, чтобы муж не переставал ею восхищаться.

У пары уже подрастает сын Артемий, а год назад она снова стала мамой, родив сына Ивана. Артистка за считаные месяцы вернулась в форму. Она почти все лето провела в теплых странах. И осенью звезда решила снова отдохнуть.

Второй раз за год Наталья приехала в Египет. Она взяла наследников с собой. Вечерами певица посещает рестораны с мужем или гуляет с малышами. А вот днем она наслаждается солнечной погодой на пляже.

Примечательно, что артистка любит наряжаться. На этот раз она блеснула фигурой в мини-бикини. Но потом Подольская прикрыла изящные формы черным халатиком в тон с кружевом.

Поклонники сразу заметили, что звезда похудела. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, какая красивая», «Вот когда ноги от ушей», «Просто неземная», «Такая красивая мамочка», «Выглядите роскошно», «Афродита», «Ох и фигурка! Это шик», «Просто прелесть», «Какая же вы стройная», «Наташа, похудели», «Ну просто класс», «Я бы вас ревновала», «Фигурка безупречная», — прокомментировали кадры подписчики.

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