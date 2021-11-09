«Подарите ей лифчик!»: Бузова в тонкой водолазке сверкнула маленькой грудью на борту самолета

Ольга Бузова в этом году стала больше внимания уделять себе. Она не только рассталась с Давой, но и покинула шоу «Дом-2». Телеведущая теперь снимается в новых проектах. Она все лето путешествовала, снимаясь в Африке и Минске.

При этом ей целыми днями приходилось находится в студии или на съемочной площадке, поэтому на полноценное питание и спорт у нее не находилось времени.

Ольга не скрывает, что поправилась. Но это не смущает телеведущую. Она по-прежнему носит мини-юбку и короткие платья. Этой осенью артистка погуляла по Парижу и повеселилась в Милане.

Покидая столицу мировой моды она решила покрасоваться в бордовых лосинах и белой водолазке. Но кофта оказалась тонкой, поэтому Бузова засветила маленькую грудь во всей красе. В последнее время она не носит нижнее белье.

Поклонники были сражены тем, как выглядит телеведущая. Некоторые посчитали, что она выглядит вульгарно. Ольгу стали критиковать за пикантный лук. «Подарите ей лифчик!», «Все видно! Абсолютно», «Ну словно голая, что за срамота!», «Оля, без лифа тебе не стоит ходить», «Вишенки взбухли», «Выглядите очень провокационно», «Просто испанский стыд», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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