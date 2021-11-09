«Так стоит без push-up?»: Кудрявцева в мерцающем лифе и мини-шортах обнажила упругий бюст на пляже

Телеведущая в 50 лет не побоялась оголить свои прелести.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных персон в стране. Большую часть жизни она работает на телевидении. Блондинка ведет передачи, концерты и другие мероприятия. Она в этом году отпраздновала юбилей.

Телеведущая в 50 лет продолжает следить за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Она счастлива в браке с молодым хоккеистом и воспитывает дочку Марию.

Этой осенью Лера устроила себе отпуск. Она отправилась в США с друзьями. Первое время телеведущая много гуляла и посещала вечеринки. Она наряжалась, чтобы выйти на набережную.

А теперь почти каждый вечер блондинка загорает на пляже. На этот раз она засняла себя у океана. Кудрявцева облачилась в мерцающий лиф от купальника с тесемками, которые визуально увеличивают бюст. Мини-шорты также дополнили образ.

Телеведущая не скрывает, что раньше ее фигура выглядела иначе. Но она решила показать, как выглядит в своем элегантном возрасте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Кудрявцева. Многие отметили, что ее формам могут позавидовать модели. «Это бесподобно», «Вам словно 18 лет», «Какая красотка», «Сногсшибательная», «Так стоит без пуш-ап?», «Идеальный животик», «Какая точеная фигурка», «Какая классная!», «Лерочка, ты очень красивая!», «Ну дива!», «Вот да! Вы умеете поражать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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