«Пирожок» прикрой»: Кристина Асмус в мини-шортах случайно засветила свои прелести

Кристина Асмус многим знакома по сериалу «Интерны», где она сыграла одну из главных ролей. Актриса также была женой Гарика Харламова, но год назад они развелись. После этого Кристина стала чаще экспериментировать с имиджем.

Более того, она попробовала вести шоу вместе с Иваном Охлобыстиным. Артистка без стеснения представала то в корсете, то и в прозрачном наряде.

больше по теме Асмус облачилась в модный жакет с металлическими пуговицами, который идет только стройным Также Кристина Асмус поддержала тренд на сочетание несочетаемого.

По словам Асмус, у нее есть возлюбленный. Своего избранника она скрывает. Но при этом актриса не перестает делиться пикантными кадрами. А на этот раз она поделилась видео, на котором похвасталась растяжкой.

Кристина в мини-шортах из денима и худи высоко подпрыгнула. Примечательно, что она засветила свои прелести. Артистка смогла привлечь внимание пользователей Сети.

«Ух, Кристина», «Засветила «пирожок» немножко», «Я ничего не вижу, кроме ног», «Упс! «Пирожок» прикрой», «Еще одна растяжка», «Очень красивые ноги», «На хлопушку никто не смотрел, я так понимаю», «Все смотрели на шорты?», «Бежевое белье — пикантно», «Не стоило так ноги раскидывать», «Безумно смело и рискованно», — стали писать подписчики. Напомним, что в свое время Асмус критиковали за откровенную постельную сцену в фильме «Текст».

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