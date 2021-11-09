Даже без трусиков? Беременная Нюша поделилась пикантным фото

Нюша является популярной исполнительницей в России. Она стала выступать перед публикой еще в юном возрасте. Позже певица стала взрослеть на глазах поклонников. Она уже стала женой Игоря Сивова и воспитывает дочку Симбу.

Совсем недавно артистка отпраздновала трехлетие девочки в Дубае. Примечательно, что в этом году пара объявила, что снова ждет пополнения в семье.

Нюша уже находится на восьмом месяце беременности. При этом она не перестает вести активный образ жизни. Певица без стеснения позирует в бикини, а также танцует и снимает веселые ролики. А теперь она нашла способ, как удивить поклонников. Артистка запечатлелась с округлившимся животом. Но она сняла не свою тело, а тень от него на стене. Было видно, что звезда разделась.

Пользователи Сети были ошеломлены пикантным фото. Многие осыпали Нюшу комплиментами, оценив изгибы ее фигуры. «Ох, какая красота», «Такой животик», «Очень красивые пропорции», «Безумно хороша», «В трусиках или без?», «Это оригинально», «Беременная и привлекательная», «Какая хулиганка», «Нюша, ну животик такой большой!», «Это превосходно», — стали комментировать кадр пользователи Сети.

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