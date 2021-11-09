«Пляж пустынный»: Собчак в леопардовом лифе из треугольников блеснула грудью на элитном курорте

Телеведущая отметила, что не отдыхает в Бурдж-эль-Араб, а также других популярных отелях, так как это, по ее мнению, ужасные места.

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она давно заработала целое состояние. При этом блондинка не перестает вести передачи, брать интервью у селебрити и вести мероприятия.

Она также частая гостья на светских раутах. Но все чаще телеведущая делает перерыв, чтобы отдохнуть. В этом году она побывала в Мексике, Италии, Франции и других странах. Не так давно звезда отпраздновала день рождения в Европе.

Но отпуск Ксения продолжила уже в Дубае. Там этой осенью проводят время многие звезды от Кети Топурии до Ани Лорак. Примечательно, что телеведущая приехала на курорт с сыном Платоном и няней.

На этот раз она запечатлелась на элитном пляже. Блондинка предстала в леопардовом мини-бикини. Лиф из треугольников позволил ей блеснуть бюстом. Собчак была без макияжа, но в очках и шляпке. Она возмутилась тому, что ей пишут поклонники.

«Привыкли плескаться у Паруса, и жизни не знаете», — заявила Ксения. «Мне тут пишут: давайте страйкбол возле залива, у Бурдж-эль-Араба или еще более отвратительного Аль-Насиба. Ребят, я в таком говне не останавливаюсь. Это ужасные чудовищные места, где все кишит людьми. Я реально не понимаю, как это может нравится. Отвратительнее места я вообще не встречала. Нормальные люди в Дубае отдыхают только в таком красивом месте, как это. Посмотрите, какие тут кабинки. Пляж пустынный, горизонт — красота! Вот это я понимаю отдых», — пояснила она.

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