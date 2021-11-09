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«Пляж пустынный»: Собчак в леопардовом лифе из треугольников блеснула грудью на элитном курорте

Телеведущая отметила, что не отдыхает в Бурдж-эль-Араб, а также других популярных отелях, так как это, по ее мнению, ужасные места.

«Пляж пустынный»: Собчак в леопардовом лифе из треугольников блеснула грудью на элитном курорте
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак является популярной телеведущей. Она давно заработала целое состояние. При этом блондинка не перестает вести передачи, брать интервью у селебрити и вести мероприятия.

Она также частая гостья на светских раутах. Но все чаще телеведущая делает перерыв, чтобы отдохнуть. В этом году она побывала в Мексике, Италии, Франции и других странах. Не так давно звезда отпраздновала день рождения в Европе.

Но отпуск Ксения продолжила уже в Дубае. Там этой осенью проводят время многие звезды от Кети Топурии до Ани Лорак. Примечательно, что телеведущая приехала на курорт с сыном Платоном и няней.

На этот раз она запечатлелась на элитном пляже. Блондинка предстала в леопардовом мини-бикини. Лиф из треугольников позволил ей блеснуть бюстом. Собчак была без макияжа, но в очках и шляпке. Она возмутилась тому, что ей пишут поклонники.

«Привыкли плескаться у Паруса, и жизни не знаете», — заявила Ксения.

«Мне тут пишут: давайте страйкбол возле залива, у Бурдж-эль-Араба или еще более отвратительного Аль-Насиба. Ребят, я в таком говне не останавливаюсь. Это ужасные чудовищные места, где все кишит людьми. Я реально не понимаю, как это может нравится.

Отвратительнее места я вообще не встречала. Нормальные люди в Дубае отдыхают только в таком красивом месте, как это. Посмотрите, какие тут кабинки. Пляж пустынный, горизонт — красота! Вот это я понимаю отдых», — пояснила она.

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