В гостях у мамы? Орбакайте в пуховике с меховым капюшоном запечатлелась на фоне берез

Кристина Орбакайте является не только популярной певицей, но и актрисой. Она родилась в звездной семье. Но при этом артистка много работала. В кино впервые зрители увидели ее еще ребенком.

Теперь Кристина — одна из самых известных артисток в стране. Она живет на две страны, но в этом году певица оставила дочку Клавдию в Нью-Йорке, где она учится, а сама уже несколько недель трудится на съемках и посещает разные мероприятия.

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Орбакайте любит навещать маму. Алла Пугачева живет в замке в деревне Грязь. Ее детям Лизе и Гарри уже по восемь лет. Они любят играть с Клавдией. А старшая наследница Примадонны порой приносит детям подарки. Она любит наряжать юную модницу Лизу.

А вот 9 ноября певица запечатлелась на природе. Она предстала в пуховике с меховым капюшоном. Орбакайте показала лицо в лучах солнца на фоне берез.

Так как у замка есть сад и просторная территория с деревьями, поклонники предположили, что артистка приехала в гости к маме. Тем более что утром Максим Галкин поделился похожими кадрами из сада.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кристина. «Вы очень похожи с мамой», «Ой, тут вы копия мама», «На маму похожа», «Я с первого взгляда сразу: Алла Борисовна , со второго взгляда — Кристина», «Похоже, вы в гостях у Аллы», «Сначала подумала, что это Алла Борисовна! Становитесь очень похожей на нее», «Нет краше Кристины», «В мехах», — прокомментировали пост подписчики.

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