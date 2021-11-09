«Люди вокруг становятся чуточку счастливее»: Петров назвал «самое главное качество» Меньшикова

Актер Александр Петров разместил в Instagram красивый кадр, на котором можно увидеть его коллегу Данилу Козловского и худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова. Ему исполнился 61 год.

«С днем рождения, маэстро, Олег Евгеньевич! Самое главное качество Олега Меньшикова — это, когда появляется Меньшиков, люди вокруг становятся чуточку счастливее! Всегда! С днем рождения, шеф! Человек-оркестр! Человек-праздник! Человек-легенда!» Александр Петров

Также Александр Петров отметил, что всю троицу вместе заснял художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, который также пришел поздравить Олега Меньшикова с днем рождения.

Напомним, что Олег Меньшиков — лауреат трех государственных премий РФ. Он один из самых известных российский актеров театра и кино.

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