«Волнительно вильнула орешком»: Бузова в силуэтном платье обнажила изящные бедра в спальне

Телеведущая ночью устроила примерку новых нарядов. Она не удержалась и стала демонстрировать свои прелести.

Ольга Бузова является популярной персоной в России. Она построила карьеру телеведущей, а недавно блондинка отметила пятилетие сольной карьеры. В этом году Ольга стала чаще путешествовать.

Она не скрывает, что решила пересмотреть свою жизнь. Артистка летом ездила в Минск и Африку на съемки, а вот отдохнула у озера Комо и в Греции. Осенью звезда также устроила себе путешествие.

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На днях Ольга посетила Париж, а потом прилетела в Милан. Она днем гуляет, а вечером отправляется в рестораны и клубы. При этом телеведущая облачается в пикантные луки. В последнее время она все чаще отказывается от нижнего белья.

Если накануне артистка блеснула в ботфортах и мерцающем наряде, то теперь Бузова устроила ночную примерку обновок. Она для начала облачилась в платье-майку с разрезами на талии. Телеведущая обнажила изящные бедра. Она покрасовалась перед камерой в спальне, демонстрируя свою фигуру.

Потом Ольга переоделась в черное мини-платье с длинными рукавами и эффектом мерцания. Она повернулась спиной к камере и стала вилять пятой точкой. Артистка похвасталась изгибами фигуры. Не так давно она пополнела, но звезду это не смущает. Даже поклонники считают, что телеведущая похорошела.

«Оля, для кого обновки?», «Платья все короче», «Волнительно вильнула орешком», «Вот где драники», «Платья однотипные, но орех зачетный», «Ауф, какая», «Безумно хороша», «Как же тебе не хватает мужика», «Видно, что стараешься, но даже такие формы не будоражат», — стали писать пользователи Сети.

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