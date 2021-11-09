Набрал мышечную массу, отрастил волосы: как выглядит татуированный сын Елены Яковлевой

Подруга татуированного с ног до головы сына актрисы Елены Яковлевой Светлана в Instagram разместила фото со своим возлюбленным. Надо сказать, что Денис Шальных за последнее время серьезно изменился и стал не похож на себя прежнего.

К примеру, Шальных отказался от экстремальных стрижек. Он отрастил длинную шевелюру. Кроме того, Денис Шальных набрал мышечную массу. Он стал выглядеть в разы крупнее, чем раньше.

Заметим, что сын Елены Яковлевой не так давно удалил свой аккаунт в Instagram. Теперь новости о нем можно узнавать только благодаря его спутнице жизни.

Напомним, что единственного сына Елена Яковлева родила в браке с Валерием Шальных. Наследник звезд — крайне эпатажная личность.

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