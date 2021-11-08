Валерия в клетчатой юбке плиссе и небесно-голубых лодочках встретилась с Бледанс на шоу

Валерия уже давно знакома публике, так как является народной артисткой. В ее репертуаре множество хитов. Она частая гостья на премиях и фестивалях. Примечательно, что в 53 года певица может похвастаться стройной фигурой.

Она не боится экспериментировать с имиджем. Зачастую жена Иосифа Пригожина носит ботфорты на шпильках и мини-платья. В этом году она также часто отдает предпочтения ярким образам.

В этом году Валерия стала ведущей новой передачи. Она встречается со звездами и берет интервью. На одной из съемок артистка предстала в лимонном джемпере и юбке плиссе макси в клетку. Наряд дополнили туфли-лодочки на шпильке небесно-голубого цвета.

Певица пообщалась с Эвелиной Бледанс, которая пришла в студию со своим сыном Семеном. Мальчик был одет в одной гамме с мамой.

«9 ноября в 8:30 вместе с Семеном создадим вам хорошее настроение в программе „Доброе утро с Валерией“ на канале ТВ-3», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядят не только гости, но и телеведущая. Добавим, что Валерия выбрала оттенок желтого, который визуально молодит. Ранее этот цвет называл трендовым Александр Васильев. «Быть такой красивой законно?», «Как Семену идет цвет «фуксия», очень красиво», «Какие же вы! Прекрасные», «Валерия просто цветок», — прокомментировали пост подписчики.

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