Акцент на стройные ноги: Лопырева в силуэтном платье с баской и на шпильках вышла в свет

Виктория Лопырева в последнее время много путешествует. Жена Игоря Булатова и победительница конкурса красоты «Мисс Россия» теперь большую часть времени проводит в Дубае.

В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Лопырева любит наряжаться, поэтому в ее гардеробе много нарядов на любой случай. Этой осенью она уже отметилась в платье-бюстье с разрезом на светском рауте.

А накануне Лопырева посетила презентацию ювелирных украшений Bulgari. Примечательно, что для такого случая она выбрала силуэтное мини-платье в мелкую клетку.

Наряд с баской подчеркнул ее стройные ноги. Блондинка также дополнила образ босоножками на шпильке. Виктория решила примерить браслет из золота с бриллиантами. Она осталась в восторге от украшения.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что у нее безупречная фигура. «Какой наряд!», «Ох, какая красотка», «Яркая и классная», «Какая у вас изящная талия», «Ну просто прелесть», «Очень элегантный образ», «У вас идеальные ноги, да и фигура», «Как вам удается так выглядеть?», «Такая стройняшка», «Вам все идет», — прокомментировали пост подписчики.

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